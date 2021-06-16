Сборные РФ и Финляндии объявили стартовые составы на матч Евро-2020

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На матч группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Финляндии выйдут вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Алексей Миранчук. Об этом говорится в сообщении российской национальной команды в Twitter.

В состав российской сборной в том числе вошли Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин и Артем Дзюба.

В стартовом составе сборной Финляндии на поле выйдут Лукаш Градецки (вратарь), Паулус Араюури, Даниэль О'Шонесси, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод, Теему Пукки, Расмус Шуллер, Йере Уронен, Йоэль Похьянпало, Юкка Райтала.

Ранее петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России над командой Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу. Свои прогнозы кот делает в Государственном Эрмитаже.

Для него поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд.

Кот Ахилл стал оракулом матчей чемпионата Европы по футболу, которые проходят в Петербурге. Ранее кот-оракул спрогнозировал, что именно Бельгия одержит победу в матче с Россией.

Питомец также успешно предсказал исход игры Италии и Турции. Однако Ахилл допустил ошибку в прогнозе на матч между сборными Польши и Словакии.

Футбольный матч между сборными России и Финляндии пройдет 16 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. В стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в субботу, 12 июня, сборная России уступила команде Бельгии.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Тома Мёнье (34).