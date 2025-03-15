Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину выписали из больницы

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Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину выписали из больницы после перенесенного инсульта. Об этом "Матч ТВ" сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт‑Петербурге.

Инсульт произошел у спортсменки в декабре 2024 года. 73-летнюю Сметанину направили в центр имени Алмазова, где она находилась в реанимации, а затем в палате кардиологии.

Сметанина одерживала победу на Олимпийских играх в Инсбруке в 1976, Лейк-Плэсиде в 1980 и Альбервиле в 1992 году. Она также заполучила пять серебряных и одну бронзовую медали.

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