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04:38

Впервые за 10 лет четыре английских клуба сыграют в четвертьфинале ЛЧ

спорт

04:38

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Фото: EPA/TASS/Ronald Wittek

Сразу четыре английских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/09.

В следующей стадии плей-офф выступят "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", который одержал победу над немецкой "Баварией" со счетом 3:1.

Дублем отметился Садио Мане, по голу забили Вирджил ван Дейк и Жоэль Матип. Последний отправил мяч в свои ворота. Таким образом стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Компанию британским клубам составят голландский "Аякс", португальский "Порту", итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона". Жеребьевка 1/4 финала пройдет в швейцарском Ньоне 15 марта.

11 марта стало известно, что французский специалист Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала", с которым выиграл три последних Лиги чемпионов.

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