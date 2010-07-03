Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" выбить "Атлетико" из Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус" одержал победу над испанским "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Хет-трик в составе победителей оформил португалец Криштиану Роналду. Первый матч закончился победой «Атлетико» – 2:0. Таким образом, в четвертьфинал турнира пробился «Ювентус».
Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На его счету 124 гола в 160 матчах. Роналду также сравнялся с Лионелем Месси по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов – по восемь.
Соперник "Ювентуса" по 1/4 финала определится в результате жеребьевки 15 марта. 7 марта пенальти на 90-й минуте позволил английскому "Манчестер Юнайтед" пройти французский ПСЖ в Лиге чемпионов.
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