Зидан вернулся в мадридский "Реал"

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Французский специалист Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала", сменив аргентинца Сантьяго Солари. Контракт 46-летнего тренера рассчитан до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба королевского клуба.

На решение руководства повлияла неудачная игра команды в последнее время. На данный момент "Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Кроме того, "сливочные" вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала по сумме двух матчей "Аяксу" (2:1, 1:4).

Солари был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Реала" в октябре минувшего года после увольнения Хулена Лопетеги.

Зидан возглавлял мадридцев с 2016 по 2018 годы. За это время он привел команду к трем победам в Лиге чемпионов.