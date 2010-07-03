Зидан вернулся в мадридский "Реал"

Французский специалист Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала", сменив аргентинца Сантьяго Солари. Контракт 46-летнего тренера рассчитан до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба королевского клуба.
На решение руководства повлияла неудачная игра команды в последнее время. На данный момент "Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Кроме того, "сливочные" вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала по сумме двух матчей "Аяксу" (2:1, 1:4).
Солари был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Реала" в октябре минувшего года после увольнения Хулена Лопетеги.
Зидан возглавлял мадридцев с 2016 по 2018 годы. За это время он привел команду к трем победам в Лиге чемпионов.
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