МВД рекомендовало фанатам футбола заранее получать Fan ID на ЧЕ-2020

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Министерство внутренних дел России рекомендовало болельщикам, которые планируют посетить футбольные матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, заранее получать персонализированные карты зрителя (Fan ID). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Во избежание недоразумений при приобретении билетов и посещении игр Евро-2020 рекомендуем вам получать персонализированные карты зрителя (Fan ID) заблаговременно", – говорится в сообщении.

Подробную информацию можно найти на официальных интернет-ресурсах чемпионата Европы.

Впервые систему Fan ID применили на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на ЧМ по футболу 2018 года, который проходил в России. Паспорт болельщика являлся обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей ЧМ-2018.

Ранее стало известно, что правительство одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированной карты при посещении официальных спортивных соревнований.

Евро-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Официальное открытие чемпионата Европы по футболу состоится в Риме, в этот день встретятся сборные Турции и Италии.

