Все допинг-пробы спортсменов из РФ на Играх в Токио были отрицательные – врач

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Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио были отрицательные, заявил врач сборной ОКР, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.

"Все допинг-пробы, которые были взяты, – отрицательные", – сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что отбор проб проводился каждый день, помимо этого, атлеты также должны были сообщать о своем местонахождении.

1 августа, на десятый день Олимпиады, глава USADA Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

До этого американский пловец Райан Мерфи, который уступил россиянину Евгению Рылову золото в финале на дистанции 200 метров, обвинил спортсмена ОКР в применении допинга. После исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов заявил, что завоевавший на Играх две золотые медали Рылов был абсолютно чист перед соревнованиями, это подтверждают результаты нескольких проверок.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал голословными спекуляциями публикации американских СМИ о якобы употреблении допинга спортсменами ОКР. Он отмечал, что российские атлеты завоевывают призовые медали на Олимпиаде в Токио в честной борьбе.