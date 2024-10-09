Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российский футбольный союз (РФС) не договорился со сборной Пакистана о проведении товарищеского матча в октябре, передает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Как говорится в сообщении, было принято решение не проводить игру, исходя из временных рамок сбора.

"На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина 10 октября", – добавили в РФС.

Ранее менеджер по связям с общественностью федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар заявил, что команда и судьи его страны не успевают подготовиться. Он также сообщил о "проблемах с логистикой".

В свою очередь, генсекретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что до этого Пакистан подтверждал заинтересованность в проведении товарищеского матча в октябре 2024 года. По его словам, РФС продолжал убеждать коллег провести матч, однако был "крайне разочарован" непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана.