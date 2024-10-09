Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 15:58

Спорт

РФС не договорился со сборной Пакистана о проведении товарищеского матча в октябре

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Российский футбольный союз (РФС) не договорился со сборной Пакистана о проведении товарищеского матча в октябре, передает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Как говорится в сообщении, было принято решение не проводить игру, исходя из временных рамок сбора.

"На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина 10 октября", – добавили в РФС.

Ранее менеджер по связям с общественностью федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар заявил, что команда и судьи его страны не успевают подготовиться. Он также сообщил о "проблемах с логистикой".

В свою очередь, генсекретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что до этого Пакистан подтверждал заинтересованность в проведении товарищеского матча в октябре 2024 года. По его словам, РФС продолжал убеждать коллег провести матч, однако был "крайне разочарован" непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана.

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика