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Спорт

14:28

В Кремле отвергли обвинения о даче взятки для проведения ЧМ-2018 в России

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения по поводу получения права РФ на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году с помощью взятки, сообщает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что Россия не обходила закон, чтобы мировое футбольное первенство прошло на территории РФ.

"Мы читали сообщения СМИ. Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем", – отметил Песков.

Комментарий пресс-секретаря главы государства связан с обвинением министерства юстиции США. В американском ведомстве считают, что Россия дала взятки нескольким чиновникам FIFA, чтобы получить право на проведение чемпионата мира в 2018 году.

Между тем пандемия коронавируса продолжает отодвигать возобновление футбольных матчей. 3 апреля FIFA порекомендовала отложить все международные встречи, которые планировалось провести в июне. В России футбольный сезон возобновится лишь 31 мая, согласно решению Российского футбольного союза.

Также стало известно, что от коронавируса скончалась мать испанского тренера Хосепа Гвардиолы. Долорс Сала умерла в возрасте 82 лет.

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