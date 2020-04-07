Мать тренера "Манчестер Сити" Гвардиолы умерла от коронавируса

Фото: TASS/AP/Manu Fernandez

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса в испанском городе Манреса.

Как сообщается на сайте английского футбольного клуба, Долорс Сала скончалась на 83-м году жизни.

"Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые сердечные соболезнования в это печальное время Пепу", – говорится в заявлении.

Соболезнования специалисту выразили ведущие футбольные клубы и организации, а также спортсмены, передает "Комсомольская правда".

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончались.

Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон ранее сообщил, что улетел в Исландию на время паузы в чемпионате России из-за коронавируса.