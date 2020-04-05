Федор Смолов нарушил карантин, самовольно вернувшись из Испании в РФ

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Российский футболист Федор Смолов, играющий за испанскую "Сельту", нарушил карантинный режим, введенный в стране. Он самовольно вернулся из Испании в Россию, передает ТАСС.

Отмечается, что футболист неоднократно просил у руководства клуба разрешения вернуться на родину для решения личных дел, однако получил отказ. Несмотря на это, Смолов все же улетел в Россию.

Теперь за нарушение самоизоляции игроку могут грозить санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба, которые наложат на него по возвращении в страну.

Федор Смолов перешел в испанский ФК "Сельта" прошлой зимой на правах аренды из московского "Локомотива". Играя за испанскую команду, российский нападающий принял участие в 6 встречах, в рамках которых забил один гол.

Известно, что российский спортсмен был причислен в Испании к легендам футбола.