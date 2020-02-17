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Спорт

01:01

Смолов забил дебютный гол за "Сельту" в ворота "Реала"

спорт

Фото: twitter.com/LaLiga

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов забил свой первый гол в чемпионате Испании.

30-летний футболист открыл счет в матче с мадридским "Реалом" на 7-й минуте, передает RT. Официальный Twitter Ла Лиги похвалил форварда за гол, подписав фото с ним как "царь".

В результате встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась вничью (2:2). По итогам 23 туров "Сельта" занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Нападающий московского "Локомотива" перешел в "Сельту" 31 января. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Смолов в рамках шоу Comment Out на YouTube настругал морковку в рот певице Ольге Бузовой. Как пишет портал "Дни.ру", кадры развеселили поклонников "Сельты".

Федор Смолов настругал морковку в рот Ольге Бузовой

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