Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды

Фото: instagram.com/smolovfedor_10

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту". Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщается на сайте испанского клуба.

В сезонах-2015/16 и 2016/17 будучи игроком "Краснодара" становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В 2018 году перешел в "Локомотив", за который провел 48 матчей и забил 11 мячей.

Вместе с железнодорожниками становился обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе национальной команды забил 14 голов в 39 встречах.

После 21 тура Ла Лиги "Сельта" находится на 18-м месте в таблице с 17 очками в активе. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

Ранее сообщалось, что Смолов собирается жениться на внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Свадьбу пара сыграет через год, когда возлюбленной Смолова исполнится 18 лет.