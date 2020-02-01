Букмекеры оценили шансы Смолова на гол в матче за "Сельту"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аналитики букмекерских контор оценили шансы нападающего сборной России Федора Смолова забить в первом матче чемпионата Испании за "Сельту".

Так, на гол Смолова предлагается ставить с коэффициентом 4.43. Ставка на то, что 29-летний игрок преодолеет планку в три мяча за полсезона оценивается в 2,30.

То есть вероятность этого составляет примерно 43 процента. Обратный вариант (индивидуальный тотал Смолова меньше 2,5 мяча) оценивается в 1,76 или в 57 процентов.

Заявить о себе Смолов может уже в субботу, 1 февраля в гостевой встрече с "Валенсией". Форварда включили в число футболистов, которые отправятся на игру.

Нападающий московского "Локомотива" перешел в "Сельту" 31 января. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Смолов в рамках шоу Comment Out на YouTube настругал морковку в рот певице Ольге Бузовой. Как пишет портал "Дни.ру", кадры развеселили поклонников "Сельты".