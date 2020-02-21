В Испании причислили Смолова к легендам футбола

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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас назвал российского нападающего Федора Смолова легендой футбола в комментарии к публикации пресс-службы "Селты". Игрок сборной России выступает за этот клуб на правах аренды, сообщает "Газета.ру".

На постере, который разместили в Instagram, изображен коллаж со звездами прошлого – Валерием Карпиным и Александром Мостовым. Компанию им составляет Федор Смолов, перешедший в "Сельту" из "Локомотива", которого пресс-служба назвала "новым царем".

Хавьер Тебас оставил к публикации комментарий на русском языке. Функционер назвал футболистов, изображенных на постере, "футбольными легендами".



На счету Смолова пока только три матча в Примере и один гол мадридскому "Реалу" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Всего за карьеру нападающий забил 115 голов (18 – с пенальти) и сделал 29 результативных передач. Игрок выступал за "Динамо" (Москва), "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и "Локомотив" (Москва).

