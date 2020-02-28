Столичный суд лишил футболиста Смолова компенсации за разбитую машину

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Мосгорсуд отменил взыскание со страховой компании 8 миллионов рублей в пользу футболиста испанской "Сельты" и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к АО "Альфастрахование" о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости и постановил принять новое решение – отказать в удовлетворении исковых требований", – заявили в пресс-службе суда.

Иск в отношении страховой компании Федор Смолов подал уже в феврале 2019 года, будучи в Москве. Как заявил спортсмен, страховщик незаконно отказал ему в выплате средств. Никулинский районный суд столицы удовлетворил исковое заявление футболиста.

Смолов попал в ДТП в октябре 2018 года во время проживания в Краснодаре. Игрок не справился с управлением и повредил свою машину – BMW M5. В Краснодаре же его лишили водительских прав на год.

С января 2020 года Федор Смолов выступает за испанскую "Сельту" на правах аренды из "Локомотива" (Москва). Игрок уже отличился за новую команду в матче против многократного победителя Ла Лиги "Реала".

