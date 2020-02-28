Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

18:56

Столичный суд лишил футболиста Смолова компенсации за разбитую машину

суды происшествия спорт

Фото: twitter.com/LaLiga

Мосгорсуд отменил взыскание со страховой компании 8 миллионов рублей в пользу футболиста испанской "Сельты" и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к АО "Альфастрахование" о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости и постановил принять новое решение – отказать в удовлетворении исковых требований", – заявили в пресс-службе суда.

Иск в отношении страховой компании Федор Смолов подал уже в феврале 2019 года, будучи в Москве. Как заявил спортсмен, страховщик незаконно отказал ему в выплате средств. Никулинский районный суд столицы удовлетворил исковое заявление футболиста.

Смолов попал в ДТП в октябре 2018 года во время проживания в Краснодаре. Игрок не справился с управлением и повредил свою машину – BMW M5. В Краснодаре же его лишили водительских прав на год.

С января 2020 года Федор Смолов выступает за испанскую "Сельту" на правах аренды из "Локомотива" (Москва). Игрок уже отличился за новую команду в матче против многократного победителя Ла Лиги "Реала".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика