Смолов признал вину за ДТП в Краснодаре – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Полицейские допросили нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова о ДТП в Крансодаре.

Разговор прошел в присутствии представителей службы безопасности футбольного клуба. Смолов признал ,что он был за рубем автомобиля BMW M5 First Edition, въехавшего в ограждение на Ставропольской улице Краснодара.

По словам футболиста, он потерял управление из-за недомогания. Ему грозит лишение прав и арест на 15 суток за то, что он оставил место ДТП и скрылся, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что при инциденте никто не пострадал, но элитное авто Смолова получило серьезные повреждения.

По информации пресс-службы администрации Краснодара, ущерб городу, нанесенный аварией, оценивается в сумму 60 тысяч рублей.

Стоимость автомобиля – около 9 миллионов рублей.