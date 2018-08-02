Смолов признал вину за ДТП в Краснодаре – СМИ

2 августа, 14:22
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Полицейские допросили нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова о ДТП в Крансодаре.
Разговор прошел в присутствии представителей службы безопасности футбольного клуба. Смолов признал ,что он был за рубем автомобиля BMW M5 First Edition, въехавшего в ограждение на Ставропольской улице Краснодара.
По словам футболиста, он потерял управление из-за недомогания. Ему грозит лишение прав и арест на 15 суток за то, что он оставил место ДТП и скрылся, сообщает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что при инциденте никто не пострадал, но элитное авто Смолова получило серьезные повреждения.
По информации пресс-службы администрации Краснодара, ущерб городу, нанесенный аварией, оценивается в сумму 60 тысяч рублей.
Стоимость автомобиля – около 9 миллионов рублей.
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