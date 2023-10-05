ОКР выплатит победителям Олимпийских игр по полмиллиона рублей

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Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит победителям Олимпийских игр по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за пропуск международных соревнований. Об этом сообщил президент организации Станислав Поздняков.

"Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта", – цитирует его ТАСС.

Выплата в 500 тысяч рублей предусмотрена для золотых медалистов, для серебряных и бронзовых подготовят суммы в 350 и 250 тысяч рублей соответственно. Все участники ОИ получат по 150 тысяч рублей.

При этом компенсацию от ОКР получат только те, кто отказался выступать в нейтральном статусе. Их перечень сформируют по итогам года.

"Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится", – заявил глава ОКР.

В случае допуска россиян к Олимпийским играм в Париже участие в них примут более 108 спортсменов страны. При этом Поздняков считает, что перспектив для участия российских атлетов в соревнованиях нет.



Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх