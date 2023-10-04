Большинство россиян считают, что решение по флагу на Олимпиаде должна принимать сборная

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Около 56% опрошенных россиян считают правильным, если сборная сама решит вопрос о возможном участии спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на свой опрос.

16% других опрошенных уверены, что этот момент должен решать сам спортсмен, а не тренер, команда или даже страна. Однако с ними не согласны 14% россиян, которые посчитали, что это решение лежит на плечах всей страны, включая каждого россиянина.

"Поэтому решение должна принимать вся страна, все россияне должны проголосовать, должны ли атлеты ехать под нейтральным флагом или нет", – считает эта часть россиян, уточняет сайт.

8% думают, что окончательное решение за государством – министерством спорта или комитетом. 2% опрошенных посчитали, что этот вопрос решает тренер, а еще 4% затруднились ответить. В исследовании приняли участие более 7 тысяч человек.

Сейчас российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Однако они имеют право поехать на Олимпийские игры, если будут выступать под нейтральным флагом.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга подтвердил, что представляющим Северную столицу атлетам запрещено покидать Россию без согласования с комитетом по физкультуре и спорту.

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов