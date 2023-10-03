Винер заявила, что Россия не принимает условия выступать под нейтральным флагом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россия не принимает условия выступать под нейтральным флагом. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

"Это правда, что наши шестилетки на концертах поднимают ручки и у них ноготочки раскрашены в триколор. Они приходят уже патриотами! У нас 86 регионов занимаются художественной гимнастикой", – передает РИА Новости слова Винер.

Винер считает, что художественная гимнастика должна перебираться на Дальний Восток, так как там сосредотачиваются дружественные страны. Она сказала, что России необходимо идти к тому, чтобы государственный флаг "продолжал подниматься дальше". Винер отметила, что дети должны выступать под флагом и гимном своей страны, а другие варианты не должны быть приняты.

"Да, в Токио (на Олимпийских играх. – Прим. ред.) не было, но там хотя бы был Чайковский. Сейчас – белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков", – сказала президент ВФХГ.

По ее словам, российских спортсменов необходимо защищать. Она подчеркнула, что попробовала отстоять позицию спортсменов на Олимпийских играх в Токио, отметив, что "даже президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) вступился" за спортсменов. Винер напомнила, что из-за ее позиции по поводу российских спортсменов она дисквалифицирована на семь лет.

"Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться? За то, что красим ноготочки с детства?" – заявила Винер.

Винер также прокомментировала решение генассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC) частично приостановить членство Паралимпийского комитета России. Она сказала, что Россия не должна терпеть унижений.

В январе 2023 года на сайте МОК появилось сообщение, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в мировых состязаниях. К соревнованиям будут допущены те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине. Атлеты также должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.

В мае 2023 года президент МОК Томас Бах сообщил, что хотел бы видеть на Олимпийских играх представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации.

По его словам, у комитета существуют рекомендации, которые должны соблюдать спортсмены, чтобы быть допущенными до соревнований. Тогда он выразил надежду, что большее количество федераций соблюдут рекомендации МОК.