В Петербурге подтвердили запрет спортсменам выезжать за пределы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представляющим Петербург атлетам запрещается покидать Россию без согласования с комитетом по физической культуре и спорту. Информацию президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подтвердил РИА Новости.

При этом он указал, что в этом распоряжении нет ничего сверхъестественного. Васильев напомнил, что при выезде в другие государства спортивному комитету нужно контролировать передвижения атлетов, иметь актуальную информацию.

"Если не ошибаюсь, правительство приняло это распоряжение весной. Никаких сложностей оно никому не доставляет. Все же делается заранее, никто сегодня не надумывает завтра уехать. Все это носит уведомительный характер, ни об одном запрете выехать куда-то я еще не слышал", – заявил он.

По словам Васильева, такое правило упорядочивает процесс передвижения атлетов. Вместе с этим он указал, что не знает, действуют ли такие же ограничения в других регионах.

Агентство со ссылкой на три источника ранее сообщало о распоряжении, которое запрещает выезд на учебно-тренировочные сборы и соревнования за пределы России. Запрет касается сотрудников и учащихся в бюджетных спортшколах города. По данным СМИ, решение будет распространяться в том числе на выезд за границу в период отпусков.

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