Отец Месси заявил, что игрок не останется в "Барселоне"

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Стали известны детали переговоров отца нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.
По данным СМИ, стороны не смогли прийти к договоренности. Известно, что президент "Барселоны" попросил за игрока выплату отступных в размере 700 миллионов евро.
Как пишет "Чемпионат" со ссылкой на TyC Sports, отец Месси дал комментарий по итогу переговоров. Он заявил, что его сын покинет "Барселону".
"Мой сын не остается", – подтвердил Месси-старший.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси решил покинуть "Барселону" из-за дружбы с другим форвардом каталонского клуба Луисом Суаресом, которому руководство предложило искать новую команду.
По данным СМИ, еще одной причиной решения Месси стало крупное поражение "Барселоны" от "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:8 в пользу немецкой команды. Отмечалось, что "Барселона" пропустила 8 голов в одной встрече впервые с 1946 года.
27 августа появилась информация о том, что "Манчестер Сити" готов заплатить испанской "Барселоне" 200 миллионов евро за аргентинского нападающего. По другим данным, трансфер Месси может обойтись английской команде в 500 миллионов фунтов.
"Барселона" назвала цену за Лионеля Месси
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