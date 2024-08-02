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Голливудский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытии Олимпиады в Париже, сообщает News.ru со ссылкой на TMZ.

По данным издания, мировая звезда работает над трюком, который представит 11 августа на стадионе Stade de France. Ожидается, что Круз спустится с вершины стадиона на поле с олимпийским флагом.

После этого телевизионная трансляция перейдет к ранее записанному фильму, где Круз летит на самолете с олимпийским флагом из Франции в Лос-Анджелес, а затем прыгает на парашюте к памятному знаку на Голливудских холмах. Там он передаст его олимпийцам, включая велосипедиста, скейтбордиста и волейболиста.

Отмечается, что актер сам обратился в Международный олимпийский комитет с предложением выполнить серию трюков, чтобы связать летние Олимпийские игры в Париже и Лос-Анджелесе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некоторые моменты, продемонстрированные на церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже, отвратительными. Он заявил, что они противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что церемонию не показывали в России.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила сразу все провальные моменты: транспортный коллапс в городе на фоне саботажа, проблемы с представлением сборных спортсменов из КНДР и Южной Кореи, а также то, что факел нес рэпер Снуп Догг, а флаг олимпийского движения – "всадник Апокалипсиса".

