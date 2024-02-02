В допинг-пробе Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом – СМИ

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Помимо запрещенного триметазидина, в положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли три других препарата. Об этом сообщает Yle со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, в результатах анализов девушки нашли гипоксен и L-карнитин. Третьим стал неизвестный препарат с анаболическим эффектом.

При этом правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA) употребление трех перечисленных препаратов не запрещено. Однако организация рассматривает вопрос о запрете анаболического препарата.

До этого CAS на четыре года дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Позднее ISU присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.



Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой