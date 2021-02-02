WADA не будет оспаривать решение CAS по спору с РУСАДА

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
"После истечения дедлайна по обжалованию решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года по делу между WADA и РУСАДА, которое вынесло решение в пользу WADA и объявило РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, WADA подтверждает, что не обжаловало решение CAS в Федеральном суде Швейцарии", – говорится в релизе WADA.
На прошлой неделе представили РУСАДА также заявили, что не собираются подавать апелляцию на решение CAS по спору с Всемирным антидопинговым агентством WADA. При этом в организации заявили, что не согласны с решением CAS и сожалеют, что их доводы и доказательства не были приняты во внимание.
Там также заявили, что наложенные CAS санкции в отношении российских спортсменов являются безосновательными и несправедливыми. При этом в организации подчеркнули, что в решении суда есть ряд положительных моментов, к таким они отнесли отказ от коллективных санкций по отношению к "чистым" спортсменам.
17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.
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