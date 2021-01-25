РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по спору с WADA

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии", – говорится в сообщении.
В антидопинговом агентстве сообщили, что они и дальше продолжат защищать права российских атлетов для противостояния дискриминации российского спорта в любой ее форме. В организации также подчеркнули, что не согласны с решением CAS и сожалеют, что их доводы и доказательства не были приняты во внимание.
"Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу. Мы также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA", – заявили в организации.
Там также заявили, что наложенные CAS санкции в отношении российских спортсменов являются безосновательными и несправедливыми. При этом в организации подчеркнули, что в решении суда есть ряд положительных моментов, к таким они отнесли отказ от коллективных санкций по отношению к "чистым" спортсменам.
17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.
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