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03:25

Шоу-бизнес

Солист "Би-2" Егор Бортник вылетел в Израиль

Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Солист группы "Би-2" Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) вылетел из Таиланда в Израиль. Об этом сообщается в телеграм-канале музыкального коллектива.

"Остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек", – говорится в сообщении группы.

Ранее сообщалось, что музыкантам из группы "Би-2" отказали в депортации в Израиль. По мнению артистов, решение об их депортации в Израиль было отменено "после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства".

Участников группы задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Отмечалось, что причиной этому стало проведение выступления без соответствующего разрешения на работу.

Однако позже артисты сообщили, что концерт проводился официально, а поводом для задержания стала некорректная документация, которую оформляли организаторы.

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