03:25Шоу-бизнес
Солист "Би-2" Егор Бортник вылетел в Израиль
Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)
Солист группы "Би-2" Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) вылетел из Таиланда в Израиль. Об этом сообщается в телеграм-канале музыкального коллектива.
"Остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек", – говорится в сообщении группы.
Ранее сообщалось, что музыкантам из группы "Би-2" отказали в депортации в Израиль. По мнению артистов, решение об их депортации в Израиль было отменено "после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства".
Участников группы задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Отмечалось, что причиной этому стало проведение выступления без соответствующего разрешения на работу.
Однако позже артисты сообщили, что концерт проводился официально, а поводом для задержания стала некорректная документация, которую оформляли организаторы.
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