Режиссер Богомолов опроверг слухи об отсутствии у него "связи с внешним миром"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Режиссер и супруг журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов не согласился с информацией о том, что он не имеет возможности контактировать с "внешним миром" после обысков в доме, передает ТАСС.

"Разговариваю я сейчас с вами по своему номеру, и вы слышите мой голос. Могу сказать только одно: не нужно питаться слухами и верить слухам", – указал он.

Режиссер уточнил, что приехал на репетицию в Театр на Малой Бронной. Там, по его словам, вводят в постановку новую актрису.

Информация о том, что Богомолов якобы отрезан от всех инструментов связи с внешним миром после проведенного у него в особняке обыска, появилась ранее в телеграм-каналах.

26 октября в подмосковном доме журналистки и режиссера начались обыски. Позднее стало известно, что это связано с делом коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Ему предъявили обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Сама телеведущая, по данным СМИ, уехала из России. Сначала она якобы попала в Белоруссию, а оттуда – в Литву, хотя проходит по делу как подозреваемая. Журналистка до сих пор не прокомментировала свой отъезд из страны или статус в уголовном деле, однако назвала арест своего директора недоразумением.



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