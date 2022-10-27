Боня призвала расценивать ситуацию с Собчак как возмездие

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Телеведущая Виктория Боня сравнила происходящее с Ксенией Собчак с бумерангом. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

Она напомнила принцип работы бумеранга в жизни: "Когда сеешь зло в мире, потом начинаешь пожинать это зло".

"Вот поэтому ситуация с Моргенштерном (признан иноагентом в РФ) показывает очень хорошо, как Собчак сейчас пожинает свое зло", – сказала Боня.

Телеведущая добавила, что купила попкорн, чтобы наблюдать за ситуацией. Она отметила, что будет следить за тем, как восторжествует справедливость.

Ранее Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает, почему в России празднуют День победы спустя почти век. Тогда он предположил, что это делается, так как стране больше нечем гордиться. Позже рэпер извинился за свои слова и заявил, что его фразу вырвали из контекста. Он также добавил, что его слова о целесообразности выделения дополнительных средств ветеранам даже не вставили в интервью.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Вместе с ним задержали и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского.

Позже стало известно, что мужчин обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы потребовали средства за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о Чемезове. Сама же Собчак проходит по этому делу как подозреваемая.



В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!