В МИД Литвы не исключили внесения Собчак в черный список страны

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Журналистку Ксению Собчак, которая въехала в Литву через Белоруссию, могут включить в черный список страны, если появятся соответствующие предпосылки. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он отметил, что, согласно собранным сведениям, Собчак пересекла границу Литвы с помощью паспорта Израиля. По его словам, граждане Израиля имеют право пересекать границу Евросоюза и находиться на его территории до 90 дней. Ландсбергис пояснил, что Собчак не нарушала порядка, а пограничная охрана выполнила все в соответствии с действующими правилами.

"Сегодня был важный комментарий директора департамента госбезопасности об оценке возможной угрозы, что департамент эту угрозу оценил, на этом этапе ее не видит, а если она возникнет, оценка будет произведена вновь", – приводит слова главы МИД портал LRT.

Ландсбергис пояснил, что Собчак не включали в санкционные списки Евросоюза, Великобритании или США, поэтому четких предпосылок для ее включения в черный список Литвы пока нет. Вместе с тем он не исключил, что они могут появиться в будущем.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Оказалось, что вместе с Сухановым задержали и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского.

Позже стало известно, что мужчин обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы потребовали средства за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о Чемезове. Суханов заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей. Суд арестовал коммерческого директора Собчак и Романовского до 24 декабря.

Сама же Собчак проходит по этому делу как подозреваемая. Журналистка до сих пор не прокомментировала свой отъезд из России или статус в уголовном деле, однако назвала арест своего директора недоразумением.



Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

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