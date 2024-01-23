Блиновскую поместили в карантинную камеру СИЗО-6 в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру женского следственного изолятора № 6 в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

Отмечается, что члены ОНК Москвы посетили Блиновскую 23 января. По словам Мельникова, камера, в которой сейчас находится женщина, рассчитана на 20 человек. При посещении ОНК в ней было несколько свободных мест.

После карантина Блиновскую переведут в обычную камеру, говорится в сообщении. В настоящее время у блогера есть доступ к холодильнику, телевизору, чайнику, библиотеке, ежедневным прогулкам. На условия содержания она не жалуется.

Ранее суд ужесточил меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля. Согласно данным следователя в Замоскворецком суде Москвы, 23 декабря Блиновская, несмотря на предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения, провела вечеринку, на которой находились около 15 человек. Среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу блогера.

Помимо этого, на вечеринке было много дорогостоящих развлечений. Внимание следователей привлек тот факт, что Блиновская не торопится погашать перед ФНС задолженность, которая составляет уже 1,4 миллиарда рублей.

Блогеру также вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Женщину обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей". Блиновская вину не признала.

Блогера задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Тогда ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста