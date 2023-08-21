На Первом канале рассказали, когда "Давай поженимся" вернется в эфир

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Передача "Давай поженимся" снова будет выходить в эфир Первого канала с конца августа. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телеканала.

"Подтверждаем с 28 августа", – заявили в пресс-службе Первого канала.

О том, что программу собираются возвращать в эфир, источнику рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст. Ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева сообщила, что новые выпуски будут направлены на создание семьи и здоровых отношений, добавляет источник.

"Давай поженимся" – свадебное ток-шоу, которое выпускается на Первом канале с 2008 года. Главные его ведущие – Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

В марте прошлого года Первый канал решил изменить сетку вещания с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Тогда на канале не выходили развлекательные программы. В сентябре Эрнст объявил, что развлекательный контент вновь появится в сетке вещания.

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