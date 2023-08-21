Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:50

Шоу-бизнес

На Первом канале рассказали, когда "Давай поженимся" вернется в эфир

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio

Передача "Давай поженимся" снова будет выходить в эфир Первого канала с конца августа. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телеканала.

"Подтверждаем с 28 августа", – заявили в пресс-службе Первого канала.

О том, что программу собираются возвращать в эфир, источнику рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст. Ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева сообщила, что новые выпуски будут направлены на создание семьи и здоровых отношений, добавляет источник.

"Давай поженимся" – свадебное ток-шоу, которое выпускается на Первом канале с 2008 года. Главные его ведущие – Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

В марте прошлого года Первый канал решил изменить сетку вещания с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Тогда на канале не выходили развлекательные программы. В сентябре Эрнст объявил, что развлекательный контент вновь появится в сетке вещания.

"Историс": Лариса Гузеева сообщила о домогательствах режиссеров

Читайте также

шоу-бизнес
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика