Роза Сябитова останется соведущей Ларисы Гузеевой в новых выпусках шоу "Давай поженимся"

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Российская телеведущая Роза Сябитова останется соведущей актрисы Ларисы Гузеевой в новых выпусках шоу "Давай поженимся", которое скоро вновь будет выходить на Первом канале.

"Мне предложили вернуться в программу, сейчас мы ждем дату съемок. Я, безусловно, очень этому рада. Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что "Давай поженимся" вернется в эфир. На вопрос, закрылись ли мы, я всегда говорила – мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся", – передает ТАСС слова телеведущей.

В марте 2022 года Первый канал решил изменить сетку вещания с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Тогда на канале не выходили развлекательные передачи.

В сентябре гендиректор Первого канала Константин Эрнст решил, что развлекательный контент вновь появится в сетке вещания телеканала. По его словам, Первый канал один из первых изменил сетку вещания после начала спецоперации.

В середине июня 2023 года Эрнст заявил, что программа "Давай поженимся" вернется в эфир Первого канала. По словам Эрнста, съемки новых эпизодов начнутся 19 июня. Передача вернется по многочисленным просьбам телезрителей. Однако Гузеева отказалась комментировать ситуацию.