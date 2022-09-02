Первый канал решил вернуть развлекательный контент в сетку вещания

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Развлекательный контент вновь появится в сетке вещания Первого канала. Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст на полях просветительского марафона общества "Знание".

Он напомнил, что Первый канал один из первых изменил сетку вещания после начала спецоперации. Эрнст пояснил, что все это время сотрудники "обсуждали, анализировали, информировали аудиторию".

"Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты", – приводит его слова ТАСС.

В марте 2022 года помощник президента РФ Владимир Мединский рекомендовал российским телеканалам сократить число развлекательных передач и заменить их "хорошим кино". По его словам, показ развлекательных передач во время спецоперации выглядит нелепо. Вместо развлекательного контента помощник президента России посоветовал транслировать хорошее отечественное кино или иностранные фильмы, игнорируя авторские права.

Первый канал решил изменить сетку вещания с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Тогда на канале не выходили развлекательные программы, в том числе и "Жить здорово!", из-за чего появились слухи о закрытии программы.

