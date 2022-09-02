Хабенский отменил ряд постановок в МХТ имени Чехова

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Ряд постановок в МХТ имени Чехова отменили в знак уважения к бойцам спецоперации на Украине. Об этом рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский в ходе сбора труппы в преддверии открытия 125-го театрального сезона МХТ.
Он отметил, что почти каждый день гибнут ребята, исполняющие свой профессиональный долг, и мирные люди. Хабенский назвал театр живым организмом, который обязан все видеть и чувствовать.
"Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны", – сказал Хабенский.
Он пояснил, что будет "по-человечески неправильно" брать для театральной сцены материал, который бы как-то иронизировал или имел свою интерпретацию связанных с военными действиями и человеческими трагедиями событий.
"Давайте попробуем дать зрителю что-то другое – возможность заглянуть в себя, может быть, немножко успокоиться, разглядеть людей, которые рядом с ними, и услышать их", – приводит слова Хабенского РИА Новости.
Кроме того, некоторые премьеры пришлось перенести из-за сложностей с получением прав на постановку. По его словам, раньше все решалось за 1–2 месяца, а сейчас растягивается на неопределенный срок.
"Но это вопрос терпения и времени. В конце концов они в этой ситуации теряют больше, чем мы", – заключил Хабенский.
Ранее директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что противники символа специальной операции на Украине должны понимать последствия своей позиции. По его словам, их ожидают концлагеря и перевоспитание. Его слова оценила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Парламентарий назвала Шахназарова остроумным человеком.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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