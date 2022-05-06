За что Эдуард Бояков пообещал плюнуть в Ивана Урганта

Телеведущий Иван Ургант ответил на выпад, который сделал в его адрес театральный режиссер Эдуард Бояков. Ранее он пообещал плюнуть в шоумена при встрече. Такое заявление бывший худрук МХАТ имени Горького сделал, поскольку в фанатском сообществе Урганта был размещен фейковый ролик антироссийского содержания. Разбираемся в подробностях скандала.



"Не дезавуировал публикацию"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 марта в телеграмм-канале фанатского сообщества "Вечерний Ургант – Иван Ургант" был размещен фейковый ролик антироссийского содержания. На следующий день представители передачи опубликовали полный список своих официальных аккаунтов в соцсетях. В заявлении отмечалось, что телеграмм-канала у программы нет.

Несмотря на это, телеведущий Иван Ургант подвергся резкой критике со стороны театрального режиссера Эдуарда Боякова. 4 апреля на своей странице соцсети "ВКонтакте" он сообщил, что лично знаком с шоуменом и поддерживал с ним отношения.





Эдуард Бояков театральный режиссер, бывший худрук МХАТ имени Горького Если эта тварь, выкладывающая у себя горящие танки с буквой Z, окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит. Это гарантированно. Остальное – по ситуации.

О том, что видеофейк не имеет отношения к официальным аккаунтам "Вечернего Урганта" и самому шоумену, Боякову позднее рассказала журналистка и телеведущая Ксения Собчак во время записи интервью с режиссером. Соответствующий выпуск вышел 2 мая на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Режиссер тогда сообщил, что готов извиниться перед Ургантом, если тот публично заявит, что не выкладывал видео.

"Миллионы людей в стране уверены, что ты это сделал. Надо просто выйти и сказать: "Ребята, я этого клипа не выкладывал". Точка. И я первый, кто ему напишет. Я позвоню тебе (Ксении Собчак. – Прим. ред.), узнаю его мобильный телефон и напишу ему смс с извинениями", – сказал бывший худрук МХАТ имени Горького.

Позднее Бояков в своих соцсетях продолжил тему с фейковым клипом, к которому якобы имел отношение Иван Ургант. Режиссер отметил, что шоумен не "дезавуировал эту публикацию" и продолжает хранить молчание.



Ответ Урганта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

5 мая Иван Ургант в своем фирменном шуточном стиле ответил театральному режиссеру, опубликовав пост в личном телеграм-канале.

"Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства – с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться", – отметил ведущий.





Иван Ургант телеведущий Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!

Ургант также попросил Боякова не присылать извинения и пообещал в дальнейшем распространять официальные заявления о своих гастролях и продаже недвижимости, "особенно несуществующей", через свой телеграм-канал.

Ранее в СМИ появились сообщения об эмиграции Ивана Урганта из России. В марте шоумен опроверг эти слухи, отметив, что уехал в отпуск и скоро вернется. В конце месяца его отец Андрей Ургант рассказал журналистам, что телеведущий с семьей уже вернулся в Москву.

Вместе с тем в начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Ивана Урганта большим патриотом. Он также подчеркнул, что не следует "клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну".

