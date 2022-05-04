В Госдуме оценили заявление Шахназарова о концлагерях для противников символа Z

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила заявление директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова о концлагерях для противников символа Z.

Парламентарий назвала Шахназарова остроумным человеком.

"Дело не в буквах, дело в том, что мы правы, и поэтому мы победим", – сказала Драпеко РИА Новости.

Шахназаров ранее заявил, что противники символа специальной операции на Украине должны понимать последствия своей позиции. По его словам, их ожидают концлагеря и перевоспитание.

До этого глава Кузбасса Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке спецоперации России на Украине, в рамках которой было принято решение писать название региона через букву Z в официальных документах правительства.

По информации Минобороны РФ, латинская буква Z означает "За победу", а буква V – "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

