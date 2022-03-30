Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово!"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Речи о закрытии программы "Жить здорово!" не идет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
В компании пояснили, что на канале не выходят и другие развлекательные программы. Все дело в изменении сетки вещания с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что российским телеканалам следует сократить число развлекательных передач и заменить их "хорошим кино". По его словам, показ развлекательных передач в настоящее время выглядит нелепо.
Мединский также отметил, что сегодняшняя жизнь не похожа на старую. Вместо развлекательного контента помощник президента России посоветовал транслировать хорошее отечественное кино или иностранные фильмы, игнорируя авторские права.
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