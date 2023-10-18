Информация о нарушении Галкиным закона об иноагентах оказалась ошибочной

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Сведения, что шоумену Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) грозит штраф за непредоставление отчета о деятельности иноагента, оказались ошибочными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Головинского районного суда столицы.

Там объяснили, что в электронной базе суда произошла ошибка. К ним поступил протокол на имя Глинкина М. А. Но из-за сбоя в системе фамилия высветилась как Галкин М. А. Протокол в отношении шоумена не поступал, добавили в суде.

17 октября сообщалось, что Галкину грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

В середине мая 2023 года Галкин направил иск в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы снять статус иноагента, однако судья иск отклонил.

Минюст РФ включил Галкина в реестр иноагентов в середине сентября прошлого года. В ведомстве высказали мнение, что шоумена финансировала Украина.

До этого Галкин произнес украинский националистический лозунг во время концерта в Дубае. Он заявлял, что его просили "быть нейтральным", однако он не может этого сделать.

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