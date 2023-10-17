Блогеру Кацу грозит штраф в 50 тыс рублей за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: youtube.com/@Max_Katz (Максим Кац признан в РФ иноагентом)

Блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иноагентом) грозит штраф в 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает ТАСС.

В Хорошевский суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ. Блогера обвиняют в непредставлении или несвоевременном предоставлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах.

Судебное заседание назначено на 30 октября.

В июле прошлого года Минюст РФ внес блогера Максима Каца в реестр физических лиц-иноагентов. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.

Кроме того, в конце августа Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии.