Шоумену Галкину грозит штраф на нарушение закона об иноагентах

Фото: телеграм-канал "Максим Галкин" (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Шоумену Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента. Об этом РИА Новости сообщили в Головинском суде столицы.

В суде рассказали, что к ним поступил протокол по части 2 статьи 19.34 ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"), составленный в отношении Галкина. Дата судебного заседания еще не назначена, добавили там.

В середине мая 2023 года Галкин направил иск в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы снять статус иноагента, однако судья иск отклонил.

Минюст РФ включил Галкина в реестр иноагентов в середине сентября прошлого года. В ведомстве высказали мнение, что шоумена финансировала Украина.

До этого Галкин произнес украинский националистический лозунг во время концерта в Дубае. Он заявлял, что его просили "быть нейтральным", однако он не может этого сделать.

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