Юрист Браун: лишить Пугачеву пенсии по старости в России невозможно

Фото: legion-media.com

Певицу Аллу Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости в России. Об этом РИА Новости рассказал юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Как пояснила эксперт, право на трудовую пенсию имеют все граждане России. При этом гражданство, полученное по рождению, не может быть отменено даже за серьезные преступления, а приобретенного можно лишиться за вооруженный мятеж, диверсию, госизмену или террористическую деятельность.

"В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статьей УК РФ мало представляется возможным", – указала Браун.

Тем не менее в случае возбуждения уголовного дела и признания певицы виновной, ее смогут лишить почетных званий и доплат к пенсии, подчеркнула юрист.

В конце сентября 2022 года стало известно, что Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми без обратных билетов. После этого певица подтвердила, что покинула Россию.

Филипп Киркоров заявил, что артистка уехала из страны, просто последовав за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), а не из-за нелюбви к Родине.

В сентябре 2023 года, когда начался палестино-израильский конфликт, Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, вылетев на Кипр. В декабре того же года стало известно, что певица планирует перевезти семью в Лондон.

Позднее СМИ выяснили, что Пугачева, проживая за границей, продолжает зарабатывать в России на банковских вкладах. Певица ежемесячно получает пенсионные выплаты в размере более 105 тысяч рублей.