Певец Сосо Павлиашвили опроверг роман с Ириной Понаровской

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили отреагировал на заявления советской джазовой артистки Ирины Понаровской об их якобы романе. Он высказался об этом в беседе с изданием "Абзац".

Ранее Понаровская рассказала, что встречалась с Павлиашвили в 1990-х годах, когда тот находился в браке с Нино Учанейшвили. Артистка уточнила, что их отношения начались во время совместной работы. Она назвала певца главной любовью своей жизни.

По словам Понаровской, их роман с Павлиашвили продлился четыре года. Исполнительница указывала, что именно она была инициатором расставания. Артистка также пояснила, что на протяжении долгого времени не рассказывала про отношения с певцом из-за уважения к его семье.

Павлиашвили оказался удивлен заявлениями Понаровской.

"Кто рассказывает о романе? Я ничего такого не знаю, ничего не рассказывал и сейчас тоже не собираюсь", – заявил исполнитель.

Певец женился на Учанейшвили в 1985 году. В браке у них родился сын Леван. В 2003-м супруги развелись. Спустя время певец сыграл свадьбу с танцовщицей и бэк-вокалисткой Ириной Патлах, которая на 17 лет младше артиста. Пара воспитывает двух общих детей – 20-летнюю Елизавету и 17-летнюю Сандру.

Ранее рэпер Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) признался в любви своей жене Анастасии Швецовой, которая объявила о расставании с исполнителем после публичных измен.

В частности, на проекте "Звезды в джунглях" между артистом и блогером Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) возникла симпатия.

Кроме того, рэперу пришлось объясняться за поцелуи с певицей Бьянкой (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.). Музыкант заявил, что они "мутили схемы".

Тем не менее он выразил надежду на примирение с супругой, несмотря на случившееся.