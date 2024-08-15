Певец Shaman дал концерт в Мариуполе

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выступил в Мариуполе через 1,5 года после своего первого концерта там.

"Конечно, площадка, город радикально изменились. Это можно видеть по тому, как это все выглядит. Что самое главное, что осталось неизменным, – это дух людей, которые мужественно здесь проживают и чувствуют все сложности момента", – приводит слова Дронова ТАСС.

По словам певца, он вдохновляется во время поездок в воссоединенные регионы. Песни "Мы" и "Мой бой" были созданы под впечатлением от такого тура, пояснил Shaman, добавив, что песня "Я русский" является самой актуальной из его репертуара. Кроме того, исполнитель поддерживает молодых исполнителей из Донбасса и Новороссии.

Shaman ранее анонсировал выступление на Красной площади, которое изменит ход истории. По его словам, знаковое шоу состоится 22 августа – в День Государственного флага России.

Владимир Путин в июле присвоил Shaman звание заслуженного артиста России. Позже Европейский союз также ввел санкции против певца, а через некоторое время YouTube заблокировал его канал на сайте видеохостинга.