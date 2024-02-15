Защита обжаловала продление ареста бизнес-тренера Шабутдинова

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Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обжаловала продление ареста по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

"Направили апелляционную жалобу в суд", – уточнил он.

Блогера задержали в начале ноября 2023 года. Он подозревается в формировании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве.

В конце 2023 года суд решил оставить блогера в СИЗО до 16 февраля 2024 года. Позднее МВД РФ возбудило еще 7 уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении Шабутдинова.

Адвокат бизнес-тренера Калой Ахильгов сообщил, что количество потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова выросло до 50. По его словам, 30 января следствие предъявило блогеру новое обвинение, по которому ему вменяется 50 эпизодов мошенничества.

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Шабутдинова по делу о мошенничестве