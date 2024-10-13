Суд рассмотрит иск Кати Лель к Кушанашвили 14 октября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Тушинский суд Москвы рассмотрит иск певицы Кати Лель к ведущему Отару Кушанашвили, который высмеял ее в своем видео на YouTube, 14 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

"Судебное заседание состоится 14 октября в 12:00", – говорится в сообщении.

В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации певица отметила, что слова ведущего наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица. Она просила удалить видео, опровергнуть информацию и взыскать денежную компенсацию морального вреда.

В сентябре Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам певицы, Кушанашвили распространял информацию о ней, наносящую репутационный вред. При этом позже Кушанашвили извинился перед певицей за свои высказывания.

Адвокат певицы позже сообщил, что Лель отзывает свой иск. Однако окончательное решение будет принимать судья.

Между тем на начало октября у телеведущего была запланирована операция по удалению опухоли. По словам друзей Кушанашвили, операция прошла планово. Однако шоумен проведет в больнице еще как минимум неделю.

Об обнаруженной онкологии у Кушанашвили стало известно в конце июня 2024 года, после его госпитализации. Шоумену успешно провели операцию на брюшную полость.

