03 октября, 18:07Шоу-бизнес
Адвокат певицы Лель сообщила об отзыве иска к Кушанашвили
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Певица Катя Лель отзывает иск к шоумену Отару Кушанашвили. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала адвокат певицы Татьяна Галанцева.
По словам адвоката, Тушинский суд Москвы 14 октября рассмотрит отказ певицы от иска. При этом окончательное решение будет принимать судья, уточнила Галанцева.
В сентябре Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам певицы, Кушанашвили распространял информацию о ней, наносящую репутационный вред. При этом позже Кушанашвили извинился перед певицей за свои высказывания.
Между тем на начало октября у телеведущего была запланирована операция по удалению опухоли. По словам друзей Кушанашвили, операция прошла планово. Однако шоумен проведет в больнице еще как минимум неделю.
Об обнаруженной онкологии у Кушанашвили стало известно в конце июня 2024 года, после его госпитализации. Шоумену успешно провели операцию на брюшную полость.
Позже сообщалось, что самочувствие Кушанашвили улучшилось. В июле он впервые опубликовал свою фотографию после госпитализации.
Телеведущего Кушанашвили прооперировали после обнаружения раковой опухоли