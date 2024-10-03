Адвокат певицы Лель сообщила об отзыве иска к Кушанашвили

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Певица Катя Лель отзывает иск к шоумену Отару Кушанашвили. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала адвокат певицы Татьяна Галанцева.

По словам адвоката, Тушинский суд Москвы 14 октября рассмотрит отказ певицы от иска. При этом окончательное решение будет принимать судья, уточнила Галанцева.

В сентябре Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам певицы, Кушанашвили распространял информацию о ней, наносящую репутационный вред. При этом позже Кушанашвили извинился перед певицей за свои высказывания.

Между тем на начало октября у телеведущего была запланирована операция по удалению опухоли. По словам друзей Кушанашвили, операция прошла планово. Однако шоумен проведет в больнице еще как минимум неделю.

Об обнаруженной онкологии у Кушанашвили стало известно в конце июня 2024 года, после его госпитализации. Шоумену успешно провели операцию на брюшную полость.

Позже сообщалось, что самочувствие Кушанашвили улучшилось. В июле он впервые опубликовал свою фотографию после госпитализации.