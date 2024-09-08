Адвокат: рэпера Моргенштерна не могут выдать России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбудили дело о нарушении правил деятельности иноагента, не может быть выдан России, поскольку это деяние не является преступлением в государстве, где находится артист, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.

Так он прокомментировал вопрос о возможном задержании рэпера на территории третьей страны и последующей экстрадиции.

"Важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми", – напомнил Жорин.

По его словам, нигде из стран, где находится Моргенштерн, нет института иноагентства, и тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента.

Ранее сообщалось, что следствие может объявить в розыск Моргенштерна. По версии следствия, не позднее 21 марта фигурант в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.

До этого стало известно о возбуждении против музыканта уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Минимальным наказанием может быть штраф до 300 тысяч рублей, а максимальным – до двух лет заключения.

Материалы для возбуждения дела были направлены в СК РФ прокуратурой в конце июня. Тогда говорилось, что Моргенштерн дважды в течение года был привлечен к административной ответственности, однако продолжил распространение в соцсетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы иноагентом.

В июле рэпера вновь обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

