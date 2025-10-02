Форма поиска по сайту

02 октября, 17:56

Шоу-бизнес

Ида Галич призналась, что составила завещание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Блогер Ида Галич составила и нотариально заверила завещание. Об этом телеведущая рассказала в своем телеграм-канале.

"У меня правда есть нотариально заверенное завещание. Там еще нет малышки, ибо составлялась оно до беременности. Говорится в документе о том, кто будет распоряжаться моим имуществом до совершеннолетия Леончика. И написано, что делать, если мы все вдруг (ну это самое)", – поделилась блогер.

Она отметила, что не видит в подобных документах ничего мистического. Для нее это "элемент контроля для расслабления".

Первый сын Галич по имени Леон родился в 2020 году. Его отцом стал бывший супруг Алан Басиев, с которым блогер была в браке с 2018-го. Через два года пара рассталась.

О новой беременности Галич рассказала в начале 2025 года. Чуть позже стало известно, что блогер и ее мужчина Олег Ледвич ждут девочку. Гендер-пати пара устроила в путешествии в Антарктиду. Ребенка блогер родила в конце июля.

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, кто имеет право на имущество без завещания

