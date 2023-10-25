25 октября, 14:10Культура
В РПЦ заявили о хорошем состоянии иконы "Троица", находящейся в центре Грабаря
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Икона "Троица" Андрея Рублева, которая сейчас находится во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря, хранится в должных условиях. Об этом рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения Чернега.
По ее словам, состояние иконы оценивается как хорошее.
Днем ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил центр и осмотрел специальное помещение с климат-контролем, в котором и находится икона "Троица".
В мае было принято решение о возвращении иконы Русской православной церкви. 4 июня ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве, в котором она находилась до 19 июля.
После экспонирования специалисты начали обследование "Троицы". Ящик с ней вскрыли 24 июля. В центре Грабаря сообщали, что предположительный срок восстановления может превысить год.
Уже в августе в центре Грабаря завершилось обследование "Троицы". Однако дату расширенного реставрационного совета пока не назначили.
Икону "Троица" доставили из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря
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